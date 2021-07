Recovery: Bardi, Basilicata scommette su ambiente ed energia

(ANSA) - POTENZA, 09 LUG - "La Basilicata vuole scommettere ancora una volta sull'ambiente e l'energia per contribuire alla crescita delle imprese, per lo sviluppo della ricerca e per il rilancio dell'economia, in chiave di sostenibilità ambientale".

Lo ha detto - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa - il presidente della Regione, Vito Bardi, aprendo i lavori della seconda assemblea plenaria sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La Basilicata "ha espresso la volontà di candidare la Basilicata ad ospitare il Centro nazionale di Alta tecnologia per l'Ambiente ed Energia previsto nella Missioni 4.

L'assemblea plenaria è stata convocata dall'assessore regionale all'ambiente, Gianni Rosa, "con l'obiettivo - è scritto nel comunicato - di costruire una rete di partenariati per meglio rispondere alle esigenze emergenti dal Piano nella direzione della Rivoluzione verde e della transizione ecologica.

Un'assemblea molto partecipata, con oltre 130 collegamenti in videoconferenza, che ha visto l'ampia adesione delle istituzioni, parti sociali, delle istituzioni scientifiche e degli enti di ricerca, degli enti subregionali, degli ordini professionali e delle imprese del settore". (ANSA).