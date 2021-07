Atti vandalici su sentiero Parco Murgia: ente, denunciamo

(ANSA) - MATERA, 03 LUG - "Massimo sdegno" è stato espresso dal presidente dell'ente Parco della Murgia Materana, Michele Lamacchia, per gli atti vandalici compiuti da persone non identificate "sul sentiero che collega Parco dei Monaci con il centro visite di Pianelle".

Lamacchia ha annunciato la presentazione di una denuncia e l'installazione di fototrappole e videocamere "in determinati punti strategici al fine di fronteggiare questi continui atti vili e deleteri per la comunità". (ANSA).