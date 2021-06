Usura: a Scanzano intesa prefettura Matera-Interesse Uomo

(ANSA) - SCANZANO JONICO, 04 GIU - Allo scopo di fornire "un'adeguata assistenza e consulenza, anche nell'accesso ai benefici previsti dalla normativa a favore delle vittime di usura e di estorsione", la prefettura di Matera e la fondazione nazionale antiusura "Interesse Uomo" hanno firmato oggi, a Scanzano Jonico (Matera), un protocollo d'intesa.

I due contraenti hanno sottolineato che la firma dell'intesa è avvenuta in "un luogo ricco di significato, così come l'atto sottoscritto. Il territorio scelto per la firma di un patto di legalità per combattere racket e usura e aiutare chi inciampa in questi fenomeni, non poteva non essere il Metapontino e, in particolare, Scanzano Jonico, Comune commissariato per infiltrazioni mafiose nel dicembre del 2019". Il protocollo fa parte del progetto "Economie di libertà, finanziato dal programma operativo legalitàFesr/Fse 2014-2020". (ANSA).