Sequestrati beni per un mln di euro a imprenditore potentino

(ANSA) - POTENZA, 27 MAG - Acquisiti da un noto imprenditore potentino operante nel commercio di autoveicoli, "con i proventi derivanti dai numerosi illeciti fiscali", beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie, per un valore totale di circa un milione di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza al termine dell'operazione "Sorpasso" coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano.

L'imprenditore - secondo quanto evidenziato in un comunicato firmato dal Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio - è ritenuto "fiscalmente e socialmente pericoloso, nell'accezione prevista dal Codice antimafia". (ANSA).