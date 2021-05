Droga: cocaina nascosta nella testata del letto, arrestato

(ANSA) - POTENZA, 05 MAG - Nella testata del letto, aveva nascosto undici grammi di cocaina, già divisa in 29 dosi, e cinque grammi di marijuana: a Canosa di Puglia (Barletta Andria Trani), un uomo di 31 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri.

La perquisizione è stata effettuata nell'ambito di indagini condotte dai militari dell'Arma della Stazione di Lavello (Potenza). Nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati anche un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga. (ANSA).