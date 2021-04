Stellantis: Uilm, "ridurre gli sprechi non l'occupazione"

(ANSA) - POTENZA, 15 APR - "Occorre ridurre sprechi e complessità, non occupazione e qualità del lavoro": lo ha detto il segretario nazionale Uilm, responsabile del settore auto, Gianluca Ficco, a margine dell'incontro fra i vertici di Stellantis e i sindacati, nel pomeriggio, a Torino.

Secondo Ficco, punto di partenza del confronto è stata la situazione nello stabilimento di Melfi (Potenza), ma "si tratta in buona parte di questioni che possono riguardare tutti gli stabilimenti italiani, giacché il nuovo management di Stellantis ha affermato in modo esplicito che esistono differenziali di costo da recuperare tra le fabbriche ex Fca e quelle ex Psa": La direzione aziendale, secondo Ficco, "non pensa a riduzioni strutturali della capacità produttiva nel Paese in generale o a Melfi in particolare, ma non ha ancora fugato i nostri dubbi e timori", in particolare sull'ipotesi di fare a meno di una linea produttiva nella fabbrica lucana. (ANSA).