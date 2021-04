Pd: Letta nomina Dal Moro commissario per la Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 02 APR - "Sono stato nominato da Enrico Letta commissario del Partito democratico della Basilicata. La richiesta mi era già stata fatta dal segretario Zingaretti". Lo ha scritto su facebook l'on. Gianni Dal Moro. "Confesso che - ha aggiunto il deputato - dopo tantissimi anni di vita e di organizzazione, speravo di non dovermi più occupare direttamente di partito. Ho provato a resistere ma ad Enrico non potevo dire di no!"". Nel suo post, Dal Moro ha ricordato Antonio Luongo, ex deputato e segretario del Pd lucano, morto a 57 anni l'8 dicembre 2015. (ANSA).