Covid: Comune Matera individua 3 hotel per 150 asintomatici

(ANSA) - MATERA, 19 NOV - Il Comune di Matera ha individuato tre strutture ricettive da destinare a 'Covid hotel' per ospitare fino a 150 persone asintomatiche per il periodo di isolamento. Lo ha annunciato il sindaco, Domenico Bennardi (M5S) nel corso di un incontro in Prefettura. L'attivazione dei 'Covid hotel' sarà esaminata nel corso di una riunione dell'Unità di crisi regionale, affinché la Protezione civile, che ha pubblicato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse, provveda a renderli operativi. (ANSA).