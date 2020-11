Tempa Rossa: Total, verso completamento prove di esercizio

(ANSA) - POTENZA, 06 NOV - "Continuano secondo i programmi le prove di esercizio" al Centro Oli di Tempa Rossa, in Basilicata, "con una produzione media di greggio attorno ai 45 mila barili al giorno, assicurando le imprescindibili condizioni di sicurezza e protezione dell'ambiente, come attestato anche dal sistema di monitoraggio ambientale 24h/24 collegato con gli uffici Arpab". Lo ha reso noto la Total, specificando che "il completamento delle prove di esercizio e la messa in esercizio definitiva sono previsti entro l'11 dicembre, con l'adempimento dei necessari passaggi autorizzativi presso le autorità competenti".

"Nonostante il diffondersi dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19 - è scritto nella nota diffusa dalla compagnia petrolifera - le attività necessarie per garantire il prosieguo delle prove e conseguentemente della produzione proseguono grazie alle rigide misure adottate in termini di applicazione estesa dello smart working, di rigorose regole per l'accesso al sito, di sanificazione degli ambienti di lavoro, di uso dei presidi di protezione personale e distanziamento, e di screening dei lavoratori con tamponi molecolari e antigenici". (ANSA).