Caccia: Alto Vulture, sequestrati congegni acustici vietati

POTENZA, 05 NOV - Quindici richiami "a funzionamento elettromeccanico con amplificazione del suono, finalizzati al richiamo della fauna selvatica", sono stati sequestrati dai Carabinieri forestali "in un'area abbastanza vasta dell'Alto Vulture".

I controlli sono stati eseguiti dai militari delle stazioni di Venosa, San Fele e Forenza: l'area dell'Alto Vulture "è particolarmente interessata in questo periodo dal passaggio di avifauna migratoria". Indagini sono state avviate per identificare i bracconieri che hanno sistemato i congegni vietati.