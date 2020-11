Covid: Asm scrive a 350 infermieri, rispondono in 4

(ANSA) - MATERA, 03 NOV - In cerca di 20 infermieri per "potenziare le attività di monitoraggio e di contrasto alla diffusione del covid 19", nei giorni scorsi l'Azienda sanitaria di Matera ha inviato un telegramma a 350 idonei di una graduatoria di 1.421. Ma hanno risposto soltanto in quattro. In un comunicato l'Asm ha evidenziato che la proposta è di un contratto a tempo determinato di un anno "con ottime possibilità di proroga". E così nei prossimi giorni saranno spediti ulteriori 450 telegrammi. (ANSA).