Il Consiglio regionale della Basilicata colorato di rosa

(ANSA) - POTENZA, 26 OTT - Il Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata colorato di rosa per "una straordinaria iniziativa non solo scenografica ma soprattutto di sostanza".

Così il vicepresidente del Consiglio Mario Polese, "che ha portato i saluti del Presidente, Carmine Cicala, assente per motivi personali, e dell'intera Assise regionale" all'iniziativa voluta dalla Commissione regionale per le Pari opportunità (Crpo) che ha aderito alla campagna nazionale "Nastro rosa" per la prevenzione del tumore al seno. (ANSA).