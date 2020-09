Petrolio: in Val d'Agri centro Gea per monitoraggio ambiente

(ANSA) - ROMA, 25 SET - In Val d'Agri, a Viggiano (Potenza), è stato inaugurato dall'Eni il centro di controllo ambientale "Gea" (Geomonitoraggi emissioni ambientali), una struttura "ad alta tecnologia in cui confluiscono i dati provenienti dai punti di rilevamento della rete di monitoraggio ambientale del Centro Olio (Cova) e delle aree afferenti del Distretto Meridionale".

Si tratta di un "ulteriore passo in avanti nel percorso di digitalizzazione dei processi e degli impianti". Gea è un centro di controllo ambientale: i dati vengono elaborati giornalmente, con i parametri ambientali acquisiti in vari punti. (ANSA).