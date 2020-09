Picchia la moglie, a Matera uomo agli arresti domiciliari

(ANSA) - POTENZA, 22 SET - Un uomo di 45 anni è agli arresti domiciliari, a Matera, con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati e violenza privata ai danni della moglie, dalla quale si sta separando in modo consensuale. L'arresto è avvenuto dopo l'intervento della Polizia, chiesto da una telefonata che segnalava "un'accesa lite" in un appartamento, in corso davanti alle due figlie minorenni della coppia. (ANSA).