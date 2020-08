Calcio: combine Picerno-Bitonto, i lucani retrocessi

(ANSA) - POTENZA, 31 AGO - Picerno in D, Bitonto penalizzato di 5 punti nell'ultima stagione (con conseguente promozione in C del Foggia): questo il verdetto del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola sul deferimento per la combine riguardante la gara tra lucani e baresi del 5 maggio 2019, nel torneo di Serie D. (ANSA).