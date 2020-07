Maltempo: allagamenti nel Potentino, 9 squadre Vvf al lavoro

(ANSA) - POTENZA, 04 LUG - Nove squadre dei Vigili del fuoco, con n ove autopompe e nove fuoristrada (in totale 45 unità) sono impegnati in provincia di Potenza per fronteggiare le conseguenze del maltempo. I Vigili del fuoco hanno soccorso automobilisti rimasti bloccati nelle loro auto a causa dell'acqua, a Vaglio (Potenza), dalla grandine, ad Atella (Potenza), per alberi caduti sulla strada, a Potenz (ANSA).