Beauty, arrivano siero e massaggio 4D rassodanti per il viso

Dopo i sieri ad 'effetto lifting' la ricerca cosmetica si spinge oltre e sforna nuovi rimedi concentrati e speciali massaggi 'stiranti' che agiscono sulla 'cintura dinamica' del viso, una complesso sistema di tessuto, muscoli e irrorazione sanguigna che cinge il volto, agendo contro la forza di gravità. L'abbinamento di questi sieri con particolari sfioramenti, pressioni e stiramenti manuali induce infatti ad un calo fino al 41 % della lassità dell'ovale del viso già invecchiato. Questi i risultati di nuove ricerche presentate oggi a Barcellona all'Innovation Beauty Summit organizzato da Shiseido in occasione del congresso dell'International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (Ifscc).

"Si tratta di un nuovo aproccio 4D all'anti invecchiamento, - ha spiegato Tomonobu Ezure, ph.D. e principale scienziato Shiseido -. Con una tecnologia in 4D abbiamo individuato la cosiddetta 'cintura dinamica' della pelle, una fascia di tessuti, vasi e muscoli erettori della peluria, che agisce come un naturale meccanismo anti-gravità per il viso giovane. Con l’invecchiamento tale cintura perde resistenza e flessibilità in alcuni punti deformando l'ovale che tende a cedere e formare anche il tipico doppio mento".

Dalla scoperta della cintura dinamica della pelle (premiata al congresso Ifscc nel 2020) gli scienziati Shiseido hanno messo a punto un nuovo siero da notte, il 'Lifetime radiance night concentrate' a base di estratti biologici da radice di liquirizia ad azione stimolante. “Abbinato all'azione meccanica di un massaggio ‘stirante’ da effettuare la sera prima di dormire, il concentrato risolleva i muscoli erettori dei peli (presenti in tutte le pelli) della fascia dinamica rassodando nuovamente l'ovale del volto”, ha sottolineato Nathalie Broussard, direttore comunicazione scientifica Emea del Gruppo Shiseido.