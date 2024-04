Torna il Salone del Risparmio e guarda agli scenari globali

L’industria del risparmio gestito si incontra anche quest’anno a Milano e lo fa nel contesto attuale, caratterizzato da sfide senza precedenti che richiedono un ritorno ai principi fondamentali dell’industria. Sarà da qui che partirà la quattordicesima edizione del Salone del Risparmio di Assogestioni, in programma dal 9 all’11 aprile all’Allianz MiCo di Milano. Nella conferenza plenaria di apertura, dal titolo ‘Alla ricerca di nuovi equilibri. Investire negli scenari globali’, si entrerà subito nel vivo, partendo da un mondo multi-polare, dove le strategie di investimento dovranno sempre più combinare tendenze secolari e obiettivi patrimoniali specifici. Ad aprire i lavori, il presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Dopo i numeri record della tredicesima edizione, con oltre 22.000 partecipanti, di cui quasi 15.000 in presenza e 7.000 in streaming, quest’anno il Salone si appresta ad ospitare oltre 120 conferenze in 14 sale e più di 300 relatori attesi, su un’area espositiva di oltre 8.000 metri quadri. Le prime due giornate sono riservate a operatori e stakeholder del settore, mentre, la terza giornata è aperta gratuitamente anche agli investitori privati e agli studenti. Confermata la formula ibrida, che permette seguire la kermesse in streaming su FR|Vision, la piattaforma di broadcasting di Assogestioni e parte dell’ecosistema FocusRisparmio. Come ormai da tradizione, il Salone sarà caratterizzato da sette percorsi tematici: asset allocation e strategie di investimento, mercati privati ed economia reale, distribuzione e consulenza, sostenibilità e capitale umano, previdenza complementare, educazione e formazione, e innovazione e digitalizzazione. Al Salone 2024 saranno presenti anche esperti di settore, come Mario Nava e Alessandra Atripaldi della Commissione Europea, il direttore del dipartimento di economia dell'Università Bocconi di Milano Tito Boeri, l’ex ministro del lavoro Enrico Giovannini e Mario Monti, ex presidente del Consiglio italiano. Tra gli ospiti extra settore, Alessandro Barbero, storico, scrittore e docente di storia medievale, Claudio Cecchetto, dj e produttore musicale,Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, Carlo Massarini, giornalista e anchorman tv e radio, Paolo Maldini, ex calciatore e capitano della Nazionale italiana, Luigi Datome, campione di basket ed ex-capitano della Nazionale italiana, e Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale di volley.