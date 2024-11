Bozza Cop29, impegno paesi ricchi per 250 miliardi all'anno

La bozza della Cop29 di Baku sulla finanza climatica, uscita poco fa "decide di porre un obiettivo in estensione" di quanto previsto dall'Accordo di Parigi, "con i paesi in via di sviluppo che prendono l'iniziativa di arrivare a 250 miliardi di dollari all'anno al 2035 per i paesi in via di sviluppo per l'azione climatica".

Oggi la conferenza dovrebbe chiudersi, ma i negoziati sono ancora in alto mare.

Ieri mattina la presidenza azera ha presentato le prime bozze di documenti sui principali dossier. Quello sulla finanza climatica, il più importante, era solo un riepilogo delle posizioni contrastanti, e non offriva un testo di mediazione. La bozza e' stata respinta in plenaria da tutti i delegati, a partire da Ue, Cina, paesi emergenti e in via di sviluppo del G77 e stati insulari dell'Aosis.

"Diffonderemo i testi revisionati oggi e diffonderemo il testo finale stasera", ha detto la presidenza della Cop in un messaggio ai delegati.

