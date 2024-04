Arriva Impatta disrupt, il festival italiano dell'innovability

Arriva Impatta Disrupt, il primo Festival italiano dell'Innovability ideato nell' ambito delle celebrazioni della giornata mondiale della Terra per ricordare anche la giornata mondiale dell'Innovazione, promossa dalle Onu alla alla vigilia dell'Earth Day proprio per promuovere l'uso della creatività al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Impatta Disrupt propone al pubblico quattro giornate di incontri per approfondire e sbloccare il potenziale innovativo italiano per lo sviluppo sostenibile globale. Durante le sessioni quotidiane, saranno esplorati insieme a numerose personalità istituzionali e del settore i seguenti temi: dall'economia sostenibile e i nuovi modelli di sviluppo alla transizione digitale e il nuovo umanesimo, dalla sfida demografica e la silver economy alla finanza d'impatto per lo sviluppo sostenibile e fino alla transizione del settore salute per traghettare nel futuro il sistema sanitario. Dal 18 al 21 aprile a Roma sulla Terrazza del Pincio e alla Casa del Cinema di Roma si avvicenderanno decine di talk show, interviste, spettacoli e concerti trasmessi in streaming su ANSA.it. Il festival è organizzato da da Earth Day Italia, Next4 e Impatta4Equity.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA