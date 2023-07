Archi-Villa S.Maria, corsa ispezione tecnica con i sindaci

(ANSA) - ARCHI, 01 LUG - Una corsa di ispezione tecnica, a bordo di un treno della divisione ferroviaria della Tua Spa, con la presenza a bordo dei sindaci del territorio, si è svolta oggi sulla Archi-Villa Santa Maria, tratta all'interno della più ampia linea ferrata che collega Fossacesia a Castel di Sangro la cui gestione è affidata alla Tua. La ricognizione tecnica ha avuto l'obiettivo di coinvolgere in modo diretto i rappresentanti dei territori interessati dalla linea ferroviaria. Hanno partecipato il sindaco di Archi Nicola De Laurentiis, di Colledimezzo Cristian Simonetti, di Bomba Raffaele Nasuti, di Pietraferrazzana Ciro Carpineta, di Villa Santa Maria Pino Finamore e il vice sindaco di Roccascalegna Andrea De Laurentiis, a bordo anche un presidio sanitario assicurato dal dottor Luigi Leonzio. Prima della partenza dell'automotrice bicabina ALn776 dalla stazione di Archi (Chieti), il direttore della divisione ferroviaria della Tua, Enrico Dolfi, accompagnato dal responsabile dell'infrastruttura della Tua Florindo Fedele e altri tecnici dell'azienda, ha illustrato ai sindaci lo stato dell'arte della linea e le attività poste in essere per migliorare la sicurezza della tratta, in particolare per quanto concerne i 32 passaggi a livello. Dolfi ha tra l'altro evidenziato che nell'ultimo anno sono stati conclusi il collaudo tecnico-amministrativo, il collaudo statico delle opere, l'affidamento ad Italferr dello studio dell'immissione in servizio della linea e del modello di circolazione, l'avvio dell'interlocuzione con gli organismi deputati alla sicurezza, ma anche l'effettuazione di un livellamento di seconda fase, la regolarizzazione del binario per lunga rotaia, lavori di pulizia dalla vegetazione, verifiche puntuali in prossimità del ponte ferroviario in località Fosso Malpassaggio, che ha visto l'inghisaggio di un'opera di presidio ai fini della sicurezza.

E' stato, inoltre, redatto il capitolato speciale d'appalto per la progettazione e la realizzazione di 14 passaggi a livello, portando parallelamente avanti il progetto di soppressione degli altri 18 passaggi a livello privati. (ANSA).