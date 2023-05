Il Geoparco Maiella incontra Kazuyo Komoda

(ANSA) - SULMONA, 08 MAG - Il Parco Nazionale della Maiella incontrerà nei prossimi giorni Kazuyo Komoda, esperta di comunicazione e design, per valutare nuovi modi di rappresentazione dell'azione di tutela del patrimonio e di valorizzazione del territorio del Geoparco mondiale Unesco. La maestra giapponese, che ha stabilito da molti anni la sua sede di lavoro in Italia ed è attiva nella realizzazione di progetti d'interni, di product design e come consulente specializzata per colori, materiali e superfici, sarà accompagnata da Maria Grazia Fioravanti, docente di Design nella Scuola di Architettura e Design della sede di Ascoli Piceno.dell'Università di Camerino.

"Cercheremo di presentare a Kazuyo Komoda un'immagine utile del territorio del Parco e delle sue innumerevoli risorse - spiega il presidente del Parco della Maiella Lucio Zazzara - soprattutto la particolare, diffusa antropizzazione che ha attraversato millenni di storia mantenendo sempre un intimo equilibrio con le dinamiche naturali. Questo è il vero motore della grande biodiversità che oggi caratterizza il Parco. Sarà l'occasione per avviare un confronto, anche con il coinvolgimento dell'Università D'Annunzio, sui linguaggi che hanno accompagnato l'evoluzione delle culture e dei saperi locali". (ANSA).