Sospiri, con la Nuova Pescara vogliamo giocare in Champions

(ANSA) - PESCARA, 24 MAR - "E' vero: le classi dirigenti nel loro complesso non sempre sono state all'altezza del compito a cui erano state invitate. Ma ora, con questo nuovo patto di lealtà a cui sono stati chiamati con la nuova Legge sulla Nuova Pescara, ho fiducia. Per questo vogliamo presentarci orgogliosi al resto della nazione e fare tutto per bene". Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo, risponde così alla domanda se i ritardi e le incomprensioni sul percorso della fusione non possano essere imputati anche ai territori che avrebbero dovuto mettere in cantiere il progetto.

"I tre sindaci ora sono seriamente al lavoro per costruire le fondamenta, più andremo avanti e più il progetto è condiviso - prosegue Sospiri - Ora sento che è molto rock parlare della fusione, direi anche un folk rock, ossia una musica popolare, perchè noi vogliamo che la fusione sia una grande festa popolare. Anzi, direi che in questi anni abbiamo atteso anche troppo tempo ad ascoltarla, questa musica...".

L'ambizione è quella di creare una nuova città che si senta di 'Seria A', ma, ammette Sospiri che se da un lato "nel dna di un pescarese c'è quello di non sentirsi mai di serie B, ma è pur vero che a volte ci facciamo un po' troppo male perchè cadiamo dall'alto, è chiaro che fondare una nuova città che è il doppio di quella esistente porterà una attrazione di nuovi investimenti, di media e attenzione e questo non potrà che fare del bene a tutti i campi. Io considero Spoltore, Montesilvano e Pescara già città di serie A, ma noi vogliamo vincere la Champions, perchè i nostri competitor saranno le principali città d'Europa".

La speranza è quella di far si che poi i cittadini dei tre comuni "abbiano il meglio di quello che esprimono: nel modello che metteremo in campo c'è quello di scegliere le migliori pratiche. Se il modello che abbiamo sperimentato sui servizi sociali sarà di Spoltore o Montesilvano, sceglieremo quello - continua - così come sulle reti energetiche magari Pescara ecc.". (ANSA).