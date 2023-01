Consiglio Abruzzo, ok modifiche Bilancio e Finanziaria 2023

(ANSA) - PESCARA, 31 GEN - Il Consiglio regionale d'Abruzzo, riunito oggi a Pescara, ha approvato il provvedimento che apporta modifiche alle leggi regionali riguardanti la redazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025, per introdurre alcuni interventi di natura tecnica.

Il via libera sblocca anche due documenti contabili determinanti per la gestione della Regione, approvati nella notte del 30 dicembre 2022 e non ancora entrati in vigore per problematiche procedurali sopraggiunte nella fase dell'assemblaggio dei vari emendamenti in particolare del maxi emendamento presentato nelle battute finali dei lavori della sessione di bilancio. L'impasse ha costretto in questo mese di gennaio la Regione alla gestione provvisoria. Secondo quanto si è appreso, il presidente della Giunta, Marco Marsilio, potrà promulgare le due leggi.

Dopo oltre dieci giorni di polemiche politiche, nella sessione di bilancio del Consiglio regionale centrodestra e opposizioni di centrosinistra e M5S hanno trovato un'intesa per approvare senza ostruzionismi bilancio e legge di stabilità.

Secondo molti, l'accordo è stato basato sull'inserimento delle istanze delle opposizioni nei finanziamenti milionari distribuiti a pioggia. (ANSA).