'Fair Play, un gesto da campioni', incontro con studenti

(ANSA) - COLLEDARA, 11 MAG - 'Fair Play, un gesto da campioni' è un incontro dedicato all'importanza del gioco corretto e rispettoso delle regole, nello sport come nella vita, dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto comprensivo di Isola del Gran Sasso-Colledara (Teramo) e con la partecipazione di alcuni 'big' dello sport. L'evento, in programma domani, è statoorganizzato dalla Asd Polisportiva Colledara.

Interverranno alla manifestazione, che si svolgerà nel ristorante 'La Fornace' di Colledara dalle ore 10, gli arbitri di serie A Giampaolo Calvarese e Guido Federico Di Francesco, Andrea Gabrielli coach della Tasp-Teramo a Spicchi, Fabrizio Castelli e Fabrizio Grilli ex giocatori del Teramo Calcio, Galliano Marchionni e Ozcan Gemi, rispettivamente capitano e vice allenatore della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, vincitrice dello scudetto 2023 di basket in carrozzina.

L'evento, che sarà moderato dalla giornalista Adele Di Feliciantonio, ès tato presentato al Consorzio BIM alla presenza del presidente dell'ASD Polisportiva Colledara, Mirko Di Bartolomeo, il sindaco di Colledara, Manuele Tiberii, e il presidente del Bim, Marco Di Nicola. "È un'iniziativa che mira a riportare socialità e normalità tra i ragazzi, dopo i disagi vissuti a causa della pandemia negli ultimi anni", spiegano gli organizzatori. "L'Asd Polisportiva Colledara nasce nel settembre 2022 con lo scopo di promuovere attività sportive per i giovani ed eventi sportivi, sociali, culturali e ricreativi per tutta la comunità. Per i più piccoli abbiamo realizzato una scuola calcio in collaborazione con l'Asd Castelli e una scuola basket in collaborazione con la TASP-Teramo a spicchi e iscritto per la prima volta una squadra di Colledara al campionato regionale di calcio a 5 di serie D, dando la possibilità anche agli adulti di fare sport nel nostro paese. Abbiamo poi realizzato un circolo sociale ricreativo aperto a tutti, collaborando anche con le altre associazioni del territorio per offrire servizi socio-ricreativi per tutte le età. Ringraziamo per la collaborazione a questa iniziativa l'Amministrazione Comunale e il Consorzio BIM che hanno patrocinato e sostenuto la manifestazione". (ANSA).