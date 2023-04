Pubblicità, "Stickers anni 80" incontri con studenti

(ANSA) - TERAMO, 20 APR - È iniziato il ciclo di incontri nelle scuole superiori per la distribuzione del catalogo "Stickers. La Comunicazione nella pubblicità anni Ottanta", curato da Laura De Berardinis e Paola Di Felice ed edito da "Ricerche&Redazioni" di Giacinto Damiani. Il presidente del Bim Teramo, Marco Di Nicola, insieme all'autrice Laura De Berardinis, ha consegnato le prime copie del volume all'Istituto "Di Poppa-Rozzi" di Teramo. L'innovativo progetto editoriale viene così messo a disposizione degli studenti e delle associazioni culturali del territorio per scandagliare e analizzare l'evoluzione del linguaggio della comunicazione pubblicitaria.

"Come avevamo annunciato durante la presentazione del progetto, che il Consorzio Bim ha sostenuto con entusiasmo e convinzione - ha detto il presidente Marco Di Nicola - metteremo ora a disposizione di tutte le biblioteche degli istituti superiori teramani delle copie del volume, che potrà essere utile strumento di orientamento e formazione per approfondimenti e ricerche degli studenti sull'evoluzione dei linguaggi nella comunicazione pubblicitaria". Molti i partner del progetto tra i quali: Dipartimento di Scienze della comunicazione dell'Università di Teramo, Bim Teramo, Rotary Club Teramo. Il progetto editoriale prende le mosse dal ritrovamento casuale di una collezione privata di adesivi anni '80, messa a disposizione degli studenti e delle associazioni culturali del territorio per analizzare l'evoluzione del linguaggio della comunicazione pubblicitaria. Nel novembre 2022 il progetto aveva avuto anche un momento espositivo nell'omonima Mostra allestita presso l'Università degli studi di Teramo, grazie alla collaborazione del Dipartimento di Scienze della comunicazione che aveva accolto il progetto condividendo competenze e professionalità al fine di realizzare, da un punto di vista didattico, orientamento e formazione rivolta agli studenti. (ANSA).