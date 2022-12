Bim, torna 'Presepe Vivente di Cerqueto' il 26 dicembre

(ANSA) - TERAMO, 23 DIC - Dopo due anni di stop, il 26 dicembre alle ore 18.30, Cerqueto riaccende l'incanto del Natale con il tradizionale Presepe Vivente, storica manifestazione giunta alla sua 55a edizione. Lo spettacolo, che ha una durata di 1 ora e 15 minuti circa, si svolge in uno scenario di grande bellezza naturale, alle falde del Gran Sasso. Carica di innumerevoli simboli e significati, la Natività di Cerqueto offre un'atmosfera unica e ricca di suggestioni, nella quale oltre 200 figuranti saranno impegnati a rievocare i punti salienti del cammino dell'uomo sulla terra, sostenuti dalla voce fuori campo del narratore Carlo Orsini, musica e giochi di luce.

Gli spettatori metaforicamente potranno viaggiare attraverso i secoli e assistere a diversi scenari e cornici narrative del Vecchio e Nuovo testamento. Attraverso una sapiente alternanza di luci, ombre e musiche vengono rappresentate le scene della Creazione del Mondo e della cacciata dell'Uomo dall'Eden, delle vicende di Caino e Abele e quella di Abramo e Isacco, si prosegue con le profezie dei Profeti, l'Annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Madonna e di seguito il Censimento indetto dall'imperatore Cesare Augusto, la nascita di Gesù, l'adorazione dei Pastori e del Popolo di Betlemme, l'apparizione della Cometa che guida i Magi e la scena finale, che chiude la manifestazione. Le scenografie artistiche, realizzate con grande accuratezza, contribuiscono in modo significativo a rendere la narrazione stupefacente ma al tempo stesso intima e profonda, andando dritto al cuore del Natale, al mistero della natività e ai suoi tratti universali e senza tempo. Lo spettacolo vede la partecipazione di circa 200 persone, tra protagonisti e comparse, per lo più nativi del posto. Mattia Di Gennaro, ultimo nato del paese, sarà Gesù Bambino e sua madre Federica Scardelletti la Madonna, accompagnata da Francesco Pisciaroli, San Giuseppe. Il quadro raffigurante la 55a edizione, una personalissima e originale interpretazione della Natività, è dell'artista teramano Fabrizio Sannicandro, quotato talento della pittura contemporanea italiana. Per il pubblico che assiste alla rappresentazione è prevista la distribuzione di bevande calde e dolci abruzzesi tipici del periodo natalizio. La manifestazione è organizzata dalla Pro-Loco di Cerqueto, in collaborazione con il Consorzio BIM Vomano-Tordino di Teramo, il Comune di Fano Adriano, l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e la Regione Abruzzo. (ANSA).