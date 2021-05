Sanità: Asl inaugura due strutture a Giulianova

(ANSA) - GIULIANOVA, 05 MAG - Domani mattina la Asl di Teramo inaugurerà due strutture sanitarie a Giulianova: il Centro di salute mentale, ospitato nell'ex Gualandi, e l'Osservazione breve Covid al pronto soccorso.

Per quanto riguarda il centro di salute mentale la struttura territoriale è in funzione nella nuova sede ormai da qualche mese, ma finora non è stata inaugurata a causa delle restrizioni legate alla pandemia. E' ospitata al piano rialzato dell'edificio, mentre al pianterreno è stato trasferito, dal marzo scorso, il centro diurno. In totale sono circa 1.300 metri quadrati, a cui si aggiunge un ampio giardino, destinati a un servizio territoriale che si presenta accogliente e adatto ad attività di gruppo. La sede è arredata con mobili colorati e informali, con quadri dipinti dagli stessi pazienti, tutto per rendere gli ambienti meno "ospedalieri" possibile. Collegato al Centro di salute mentale, anche se strutturalmente diviso, è il centro diurno, che assolve alle esigenze riabilitative dei pazienti del centro e che ha la possibilità di prendere in carico 30 pazienti. Il centro di salute mentale, diretto da Laura Core, serve un territorio di circa 80mila abitanti (Giulianova, Roseto, Mosciano, Bellante, Notaresco e Morro d'Oro).

Per quanto riguarda invece l'Osservazione breve (Obi) Covid al Pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova, la struttura ospita cinque stanze dotate di monitor e telecamere, per cui i pazienti potranno essere controllati costantemente. Allestita negli spazi dell'ex Fisioterapia contigui al Pronto soccorso, all'occorrenza potrà essere riconvertita - finita la pandemia - ad esempio creandovi anche un'Obi pediatrica. L'affluenza media attuale di bambini al Pronto soccorso di Giulianova, infatti, è di seimila all'anno, con picchi durante il periodo estivo. I nuovi posti letto si aggiungono ai due già esistenti di Obi per i malati non Covid, attivati da tempo al Pronto soccorso, diretto da Carmine Galiè. (ANSA).