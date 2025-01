Sanità: in Molise ancora difficoltà nel reperire medici

L'Avviso emanato dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) era finalizzato alla ricerca di otto medici specialisti in Pediatria e Neonatologia, anche in pensione, a cui conferire incarichi libero-professionali di sei mesi per far fronte alla grave carenza di organici negli ospedali regionali. Hanno risposto solo tre camici bianchi, tutti specialisti in Pediatria di cui uno in pensione. Ai professionisti verrà riconosciuto un compenso orario lordo pari a 80 euro, comprensivo di qualsivoglia onere e di eventuali spese di trasferta.



