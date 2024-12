Vita indipendente: Pd, stanziati 6 mln, vittoria di civiltà

"Grazie alla grande mobilitazione di associazioni, sindacati, oggi in Consiglio Regionale è passata la nostra richiesta di coprire tutte le domande pervenute per il 2024: una battaglia di civiltà che ci ha visto accanto a tutti i soggetti interessati a un provvedimento che non aveva avuto copertura fino a ora", così il segretario regionale, il capogruppo e i consiglieri regionali del Pd che hanno portato in aula le istanze di tantissime famiglie abruzzesi.

"Sicuramente una buona notizia - così il segretario regionale Daniele Marinelli, con il capogruppo Silvio Paolucci e i consiglieri Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Sandro Mariani, Antonio Di Marco e Dino Pepe - . Questo ravvedimento da parte del Governo regionale certifica la forza di una presenza a fianco di soggetti che erano stati dimenticati e che da gennaio aspettavano questi importanti sostegni che consentiranno loro una vita meno segnata e con più diritti.

Va dato atto alla tenacia di tutti quanti coloro che si sono mobilitati affinché la richiesta venisse accolta, per noi è motivo di grande soddisfazione che la graduatoria con tutti gli aventi diritti riceverà piena copertura. Un risultato che unisce tante forze e una proposta che ha convinto tutti i consiglieri regionali, non solo quelli proponenti".



