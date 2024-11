Enogastromia: Imprudente, L'Aquila capitale stampa estera

"L'Aquila sarà la Capitale della stampa estera per tre giorni e avremo così l'opportunità di far conoscere a tutti una terra che non è seconda a nessuno, portando avanti la nostra missione di raccontare il brand Abruzzo nel mondo". Così il vicepresidente della Giunta regionale d'Abruzzo, con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, partecipando all'Aquila alla presentazione della seconda edizione di CibAQ-Cibi della tradizione aquilana, in programma dal 22 al 24 novembre.

L'evento è promosso GAL Gran Sasso Velino, organizzato dallo stesso GAL con il contributo della Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, del Ministero del Turismo, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e delle Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d'Italia.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte, oltre a Imprudente, Paolo Federico, presidente del GAL Gran Sasso Velino, Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, Bernard Bedarida, dell'Associazione stampa estera, accompagnato da una delegazione di giornalisti, tra i quali Alfredo Tesio, Elena Postelnicu, Rossen Domenech ed Eliana Loza. Evento clou della ricca rassegna sarà il Premio dei giornalisti del "Gruppo del Gusto della Stampa Estera", che ogni anno si svolge in una regione diversa, e ha l'obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane e farle conoscere a livello internazionale, con un riconoscimento ai migliori ambasciatori del gusto italiano. I vincitori di questa edizione sono: Marino Niola, divulgatore scientifico (categoria "Divulgatore dell'autenticità agroalimentare italiana"), Pasquale Imperato dell'azienda agricola "Sapori Vesuviani" (categoria "Produzione"), Tenuta Vannulo (categoria "Esercizio legato all'alimentare da almeno 100 anni della stessa famiglia"), Cooperativa Altopiano di Navelli (categoria "Consorzio/cooperative a difesa dei valori agroalimentari italiani"). Il Premio speciale della Giuria va quest'anno all'Associazione PIZZAUT, per la passione e i 'inclusione di giovani autistici nel mondo del lavoro. I giornalisti avranno l'opportunità di partecipare a un ricco programma di visite: dai percorsi naturalistici che includono le montagne del Gran Sasso e le Grotte di Stiffe alla scoperta di storie locali che intrecciano cibo, cultura e territorio. Un pranzo in loro onore sarà organizzato dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero dell'Aquila nella sede dell'Emiciclo.

"Sono onorato di aver costruito questo progetto insieme al Gal e alla Camera di Commercio - ha aggiunto Imprudente - Il premio del gusto per noi sarà un'ulteriore occasione per far conoscere la nostra regione per la qualità dei nostri prodotti che sono eccellenze assolute. Ospiteremo cento giornalisti che racconteranno a tutto il mondo la nostra cultura e le nostre tradizioni e soprattutto il processo di ricostruzione di una città bellissima che nel 2026 sarà Capitale italiana della Cultura".



