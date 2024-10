'Frida Kahlo', successo per l'evento di arti performative

Un'affluenza di centinaia di persone ha caratterizzato la tre giorni di arte, cultura, musica danza e laboratori dedicati a "Frida Kahlo" all'Aquila. Tutti gli eventi in omaggio alla grande pittrice messicana nel 70/o anniversario della morte.

"Frida Kahlo: un corto circuito di colori", evento ideato e coordinato dalla giornalista aquilana Sabrina Giangrande, con la collaborazione nell'organizzazione della presidente dell'associazione culturale Ets-Odv "Libris in Fabula", Donella Giuliani, insegnante e scrittrice, Sandra Antonelli, grafica e designer e Claudia Di Giacinto, che hanno curato anche la parte laboratoriale con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi Santa Maria degli Angeli, Rodari e Patini. L'evento co-organizzato dall'Istituto Santa Maria degli Angeli B. Micarelli, è patrocinato dalla Regione Abruzzo, dal Comune dell'Aquila ha visto la compartecipazione dell'Associazione "L'Aquila per la Vita" e "Rotary Club L'Aquila" e si è svolto nella splendida sala rinascimentale di Palazzo Alfieri, concessa per l'occasione dalle suore dell'Istituto Santa Maria degli Angeli. Il gran finale "Colori per la vita" curato dall'Associazione "L'Aquila per la vita" con la partecipazione del presidente Giorgio Paravano e le letture di Mauro Pansini.

"Attraverso l'esplosione di colori urlati da Frida Kahlo, L'Aquila per la vita vuole continuare a percorrere la strada del servizio, uniti nell'assistenza oncologica e psico-oncologica.

L'arte ha un valore inestimabile e quando opera in favore della solidarietà diventa colore. Il più acceso. Il più prezioso. E allora impariamo dalla lezione di Frida: dipingiamo fiori per non farli morire". Tutta la squadra impegnata in questa iniziativa così originale, ha gettato quel seme che farà germogliare nuovi progetti e iniziative! E allora grazie Frida, e... Viva la vida!!



