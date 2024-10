Aldilapp, la rivoluzione digitale al cimitero dell'Aquila

Una mappa digitale del cimitero dell'Aquila con tanto di gelocalizzazione delle tombe e dei profili digitali del defunto.

Arriva anche nel capoluogo, su iniziativa di Assessorato all'Ambiente e Asm Spa, un innovativo sistema informativo cimiteriale. Dal 1 novembre sarà inoltre attiva Aldilapp, un'app innovativa per smartphone. Grazie all'adozione del metodo Vpa, il cimitero monumentale è stato interamente censito e digitalizzato, con oltre 20mila defunti già registrati sulla mappa. Si stima che alla fine del censimento saranno oltre 50mila i defunti inseriti nel database se si considera che entro dicembre il servizio sarà esteso nelle frazioni: Aragno, Arischia, Assergi, Bagno, Camarda, Collebrincioni, Filetto, Monticchio, Roio, San Gregorio, San Vittorino, Santi di Preturo, Sassa, Paganica, Pianola, Pescomaggiore, Poggio Santa Maria, Preturo e Tempera.

Aldilapp presenta una serie di funzionalità che arricchiscono la visita al cimitero. Gli utenti possono orientarsi agevolmente grazie alla geolocalizzazione delle tombe, individuando la posizione esatta tramite l'app sul proprio smartphone. Inoltre, l'app consente la consegna di fiori direttamente sulle lapidi, offrendo un servizio comodo e tempestivo per onorare la memoria dei defunti. Un aspetto particolarmente significativo di Aldilapp riguarda la creazione di un profilo digitale per ogni defunto.

I familiari possono gestire il profilo, caricando una biografia e una foto del loro caro defunto attraverso l'app. Gli utenti possono visitare questi profili, "accendere" un cero virtuale in segno di ricordo e vicinanza, e lasciare dediche in memoria del defunto, creando una comunità virtuale di condivisione e supporto.

Per garantire un'esperienza più intuitiva per i visitatori, è stata installata la segnaletica toponomastica in tutte le aree del cimitero monumentale e a seguire nei cimiteri delle frazioni, facilitando l'orientamento e la localizzazione delle tombe.



