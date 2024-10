Teatro Stabile d'Abruzzo, Miska Ruggeri nuovo presidente

Miska Ruggeri è il nuovo presidente dell'Ente teatrale regionale - Teatro stabile d'Abruzzo.

Succede a Pietrangelo Buttafuoco che, dopo 4 anni, si è congedato dalla Presidenza lo scorso luglio per guidare la Biennale di Venezia. La sua nomina è stata deliberata dalla Giunta regionale, su iniziativa dell'assessore ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo, Roberto Santangelo.

Ruggeri, 52 anni, originario dell'Aquila, è laureato alla Sapienza di Roma prima in Lettere classiche e poi in Filosofia, giornalista dal 1997, si occupa prevalentemente di cultura, sport e viaggi per Rai Tg2. In passato ha lavorato come giornalista televisivo al Tgr Rai Abruzzo ed è stato redattore cultura al quotidiano Libero.

Tra i suoi libri: 'Posidonio e i Celti' (2000) e 'Apollonio di Tiana. Il Gesù pagano' (2014) e il pamplhet 'Giù le mani dal Liceo Classico' (2018)



