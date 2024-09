Università d'Annunzio pronta al raddoppio del campus di Chieti

L'università "D'Annunzio" raddoppierà il campus di Chieti con un investimento di oltre 64 milioni di euro nell'ambito di un progetto che il 2 settembre scorso ha avuto il via libera del Consiglio di amministrazione dell'ateneo, guidato dal rettore Liborio Stuppia, con l'approvazione del Dip, il documento di indirizzo alla progettazione. In particolare, su un'area di 20.000 metri quadrati ubicata nel villaggio mediterraneo, acquistata alcuni anni fa, saranno realizzate cinque aule da 300 posti ciascuna, aule modulabili che possono essere divise in aule più piccole, un edificio che accoglierà uffici e un nuovo auditorium da 500 posti, un asilo nido ovvero un servizio di supporto alle giovani madri, un parcheggio per 300 auto e giardini. I passi successivi sono l'appalto del progetto di fattibilità tecnico economica, quindi si procederà con l'appalto integrato che prevede progetto esecutivo e realizzazione dei lavori.

Il completamento dell'intero intervento è previsto per il 2028, ma si procederà a stralci funzionali al fine di avere prima possibile la disponibilità delle aule, successivamente la realizzazione dell'edificio per uffici e il completamento di tutte le sistemazioni esterne.

"È un progetto estremamente ambizioso, un piano economico molto importante da 64 milioni che sono già nella disponibilità del nostro ateneo, ma nel frattempo immaginiamo di intercettare fondi ministeriali per l'edilizia universitaria - ha detto Stuppia in conferenza stampa - L'importante è prima avere un progetto, per chiedere finanziamenti dobbiamo averne uno, quindi questa fase progettuale è importante per chiedere finanziamenti e noi siamo sereni sulla copertura economica. Conto di poter inaugurare queste strutture all'interno del mio mandato".

Il direttore generale Paolo Esposito ha evidenziato un esempio di buona pratica "in cui la governance politica dà un indirizzo e la governance amministrativa dà seguito velocemente, nel giro di uno due mesi: ci piacerebbe che questa buona pratica venisse esportata fuori". Rispondendo a una domanda sui progetti dell'ateneo per Pescara: "Sono molti - ha detto Stuppia - Della caserma dei Vigili del Fuoco sapete tutto, c'è un progetto di espansione all'interno di viale Pindaro con la costruzione di una sede per il Politecnico, abbiamo realizzato la nuova biblioteca per gli studenti che inaugureremo a ottobre, poi ci sono una serie di trattative. Noi vogliamo espandere i due campus al massimo possibile perché riteniamo che la D'Annunzio abbia il dovere di rappresentare per il territorio un punto di riferimento importante, soprattutto per l'economia".



