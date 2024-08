'Premio Tommaso da Celano', domani con Antonella Ruggiero

La cantante Antonella Ruggiero, l'attore Pino Ammendola, il pianista Paolo Di Sabatino e il docente di Francescanesimo all'Istituto Teologico di Assisi padre Felice Autieri sono gli ospiti attesi per la quarta edizione del "Premio Tommaso da Celano", al via domani, 6 agosto, alle 21.30 con ingresso libero, al castello Piccolomini di Celano (L'Aquila), nell'ambito del cartellone del "Festival AdArte", per la direzione artistica del maestro Davide Cavuti.

Una kermesse intitolata al frate francescano, Tommaso da Celano, nato sul finire del XII secolo nel paesino che domina la valle del Fucino, che fu celebre per aver firmato due "Vite" di San Francesco d'Assisi, una "Vita" di Santa Chiara, e almeno due "Lodi del Poverello" e fu autore, inoltre, del "Dies Irae" a cui compositori quali Mozart, Verdi, Berlioz, Dvořák, e tanti altri ancora, si sono ispirati per le proprie opere.

Ideato e diretto da Cavuti, direttore artistico di tutto il cartellone del "Festival AdArte", il Premio - sostenuto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Settimio Santilli - domani si aprirà con un video che ripercorrerà la storia della manifestazione. A seguire, l'intervento di padre Felice Autieri, religioso dell'Ordine dei frati minori Conventuali, docente al ciclo di specializzazione in Francescanesimo all'Istituto Teologico di Assisi con all'attivo diverse pubblicazioni di articoli e testi di storia della Chiesa e su San Francesco. A ricevere il riconoscimento, inoltre, l'attore cinematografico, televisivo e teatrale Pino Ammendola e, a seguire, si terrà il concerto della cantante Antonella Ruggiero, con la partecipazione del pianista Paolo Di Sabatino, del batterista Glauco Di Sabatino. A condurre la serata, la giornalista Mila Cantagallo.



