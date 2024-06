Più cultura e libri sui territori. Regioni protagoniste

Sarà il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ad aprire la quarta edizione degli Stati generali dei Patti per la Lettura, manifestazione promossa dal Centro per il libro e la lettura del ministero per una riflessione pubblica sui temi legati al mondo dei libri. A ospitarli il 28 e il 29 giugno è la Sala Ipogea di Palazzo dell'Emiciclo a L'Aquila; a intervenire, tra gli altri, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, la scrittrice Dacia Maraini e l'attore Giorgio Colangeli. Tanti gli appuntamenti previsti e altrettanto numerosi i partecipanti dell'edizione 2024 degli Stati generali, che focalizza l'attenzione sulle Regioni come istituzione centrale per una programmazione più capillare delle politiche per la lettura. Il 28 giugno intervengono, tra gli altri, il presidente del Centro per il libro e la lettura Adriano Monti Buzzetti, la direttrice Biblioteche e Diritto d'autore Mic Paola Passarelli e il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Dalle 16 sono previste una tavola rotonda dal titolo 'I Patti per la Lettura: da rete locale a rete regionale' e il panel 'Enti locali, lettori, librerie e biblioteche nell'economia della cultura'. La seconda giornata, sabato 29 giugno, si apre alle 10 con l'evento 'Verso L'Aquila Capitale della Cultura 2026: presentazione del nuovo numero di Città che legge'; vi partecipano tra gli altri il sindaco Pierluigi Biondi e il presidente della Commissione Capitale Italiana del Libro 2024, Pierfranco Bruni. Seguono il panel 'Promozione della lettura: la rete virtuosa delle realtà attive in Abruzzo' con gli interventi, tra gli altri, della scrittrice Dacia Maraini e di Antonio Filipponi, assessore alla Cultura di Teramo. L'ultimo panel è 'Buone pratiche e progetti per la lettura: una rete nazionale da potenziare', a cui partecipano, tra gli altri, Maria Fedele, sindaco e assessore alla Cultura di Taurianova capitale del libro 2024, e Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente Anci Marche. Al termine della manifestazione, il reading 'La lettura è come il pane: nutrimento terrestre e celeste' con Giorgio Colangeli e Lucilio Santoni.



