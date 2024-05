Giulianova, al via la stagione concertistica

Prende il via la nuova stagione concertistica della città di Giulianova: questa mattina la presentazione ufficiale in municipio. Nove le date della settima edizione, che si concluderà a ottobre. Il programma, vario e di grande fascino, include occasioni di ascolto di strumenti anche poco conosciuti, come l'arpa e la tuba.

Si parte già domani: alle 21 l'Ensemble Vivaldi si esibirà nella chiesa di Sant'Antonio. Domenica 2 giugno alle 18, invece, nel palazzo Kursaal sarà protagonista il Four Slide Quartett. Stesso luogo per l'evento di sabato 8 giugno alle 18, quando si esibirà il duo Gaetano Braga composto da Antonio D'Antonio al violoncello e Sergio Piccone Stella al pianoforte. Il giorno dopo, sempre alle 18, andrà poi in scena la premiazione e il concerto dei vincitori del concorso nazionale di Esecuzione musicale Braga - Città di Giulianova. Il 21 giugno alle 21 si terra al Kursaal il Gran galà lirico. L'appuntamento successivo della stagione concertistica giuliese è fissato per il 14 settembre alle 21 nella chiesa di Sant'Antonio, dove si esibirà l'orchestra I Sinfonici con Giammario Strappati alla tuba.

Venerdì 4 ottobre alle 21, ma nel Santuario di Santa Maria a mare, sarà invece protagonista il due con Michele Scipioni al clarinetto e Margherita Scafidi all'arpa. Ultima data sarà quella del 12 ottobre: alle 21 nella chiesa di Sant'Antonio tornerà l'orchestra I Sinfonici con il coro polifonico Nisea e Filippo Piagnani al fagotto.

Alla conferenza di presentazione della stagione concertistica di Giulianova di questa mattina nella sala consiliare del municipio è intervenuto lo stesso Sergio Piccone Stella, presidente delle due istituzioni culturali in prima fila nell'organizzazione della rassegna: le associazioni I Sinfonici e Gaetano Braga.

"Invitiamo la cittadinanza ad essere presente", ha detto Piccone Stella, continuando: "I concerti saranno a ingresso libero e rappresenteranno, ciascuno a suo modo, una straordinaria opportunità di approfondimento musicale".



