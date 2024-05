All'ufficio postale per il passaporto in 14 Comuni d'Abruzzo

Parte da quattordici Comuni della provincia dell'Aquila, grazie al progetto "Polis", il servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali dell'Abruzzo. La novità, annuncia una nota di Poste Italiane, sarà presentata martedì prossimo, 28 maggio, alle ore 11.00, nell'ufficio postale "Polis" di Balsorano dove il direttore provinciale Daniele Evangelisti illustrerà le semplici operazioni da compiere e la documentazione necessaria per effettuare la richiesta.

Il rilascio del passaporto negli uffici postali è divenuto possibile dal marzo scorso nei Comuni con meno di 15mila abitanti di alcune province, ora l'iniziativa approda in Abruzzo: dai 14 Comuni coinvolti non sarà più necessario spostarsi per raggiungere la questura più vicina. E a partire da luglio la possibilità di richiedere e ritirare il passaporto sarà estesa gradualmente a tutti gli uffici postali d'Italia, anche nelle grandi città, come annunciato la settimana scorsa dal direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al termine di un incontro al Viminale con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Martedì 28, a conclusione dell'evento, al quale parteciperanno anche rappresentanti della Questura dell'Aquila, un cittadino di Balsorano effettuerà a sportello la prima richiesta di passaporto in un ufficio postale abruzzese.



