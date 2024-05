'Diversi alla pari', scuole premiate per video, testi e grafica

Riconoscimenti e premi all'Emiciclo alle scuole abruzzesi che hanno partecipato al concorso 'Diversi alla pari - Call for Ideas'. L'iniziativa, incentrata sulla sensibilizzazione al tema della parità di genere, prevedeva la realizzazione di opere artistiche - testi, arte grafica o video - che mettessero in luce delle prospettive inedite allo scopo di far maturare nei ragazzi una maggiore sensibilità o giustizia sociale. "Abbiamo pensato di stimolare una discussione sulle pari opportunità tra tutte le scuole dell'Abruzzo - ha spiegato la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione, Maria Franca D'Agostino, durante la cerimonia di questa mattina all'Aquila - Abbiamo anche invitato i ragazzi a riflettere sulle violenze di genere. Con questo concorso abbiamo stimolato i ragazzi di tutte le età. Abbiamo avuto un riscontro enorme, ben oltre le aspettative".

Per la categoria 'Logo' è stato assegnato un riconoscimento alle seguenti scuole: Polo liceale 'Illuminati' di Atri (Teramo), Istituto comprensivo Mosciano - Bellante (Teramo), Istituto comprensivo di Colonnella - Controguerra - Corropoli (Teramo), Istituto comprensivo statale di Celano (L'Aquila), Liceo Artistico Musicale Coreutico 'Misticoni - Bellisario' di Pescara, Istituto comprensivo 'Alda Merini' di Castel di Sangro (L'Aquila), Istituto comprensivo di Manoppello, Liceo Scientifico Galilei di Pescara.

Per la sezione 'scuola Primaria' è stata premiata la Nuova direzione didattica di Vasto (Chieti). Per le scuole medie è stato premiato l'istituto 'Cesira Fiori' di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila), al secondo posto l'istituto comprensivo Pescara 1. Targa e menzione speciale all'Istituto comprensivo di Collecorvino (Pescara) per un riuscito laboratorio di poesie. Al Liceo Artistico Musicale Coreutico 'Misticoni - Bellisario' di Pescara il premio per le scuole superiori.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato la vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Marianna Scoccia. Accompagnati da Paola Bartolomucci e Nunzio De Luca, alunni e studenti hanno poi potuto visitare il palazzo sede del Consiglio regionale.



