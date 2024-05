Skyrace del Mammut, vincono Forconi e Pallini nella 21km

Oltre 150 partecipanti hanno dato spettacolo sui sentieri di Monte Calvo, nell'Abruzzo aquilano per l'VIII edizione della Skyrace del Mammut, l'evento che sta divenendo sempre di più un punto di riferimento per tutti gli appassionati e i professionisti della corsa in montagna.

Una splendida giornata di sport e competizione in cui gli atleti si sono sfidati sugli impegnativi tracciati della 21 chilometri e del trail di 12. A tagliare per primi il traguardo per la 21 km, Giacomo Forconi con un eccezionale tempo di 1h 58' 05" seguito da Simone Valsecchi e Sergio Bonaldi per gli uomini ed Elisa Pallini con il tempo di 2h 23' 12" seguita da Martina Ottogalli e Francesca Farneti per le donne.

Il trail anche quest'anno ha visto confermate le prime posizioni con Carlo Silvagni che ha bloccato il cronometro a 1h 06' 32" precedendo Giuseppe Bigioni e Davide De Paulis e Chiara Benedetti arrivata al traguardo con il tempo di 1h 17' 14" precedendo Cristina Risetti e Monica Pecorari.

Motivo di orgoglio per gli organizzatori, quello di avere in gara gli atleti che attualmente si stanno contendendo il podio della classifica generale della "Crazy Skyrunning Italy Cup 2024" il circuito di gare nazionale selezionate da Fisky (Federazione Italiana Skyrunning). Per il secondo anno consecutivo, inoltre, la Skyrace del Mammut fa parte del circuito Amr 2024 - Abruzzo Mountain Race. Un appuntamento inserito nel cartellone 'L'Aquila cresce con lo sport 2024' e che gode del patrocinio della Regione.

Diverse le associazioni coinvolte, dalla capofila dell'organizzazione Asd Sant'Anna di Cese di Preturo, Aduc di Preturo, alla collaborazione di varie associazioni locali, come il Gruppo Alpini Preturo, Comitato osservatorio Nord-Ovest, Associazione culturale Amiterno, Proloco di Scoppito, nonché il patrocinio del Comune di Scoppito e dell'Asbuc di Forcella. Alla riuscita della gara ha collaborato Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. La guida alpina Leandro Giannangeli ha fornito il supporto sul tracciato, mentre Igor Antonelli di Live Your Mountain è stato lo speaker ufficiale della manifestazione.





