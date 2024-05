Santoro, Corte Aja ci dà ragione su Netanyahu

Due "belle notizie", la richiesta alla Camera preliminare del tribunale dell'Aja di emettere mandati di arresto per Netanyahu e per i leader di Hamas e il nuovo appello concesso ad Assange in Gran Bretagna. Le ha definite così Michele Santoro, oggi pomeriggio all'Aquila, in piazza Regina Margherita, dove ha incontrato i candidati alle Europee della lista "Pace Terra Dignità" Ilaria Leonardis e Paolo Della Ventura. "Sono due belle notizie, una perchè ad Assange si concede maggiore difesa e l'altra perché dà ragione a noi, che siamo stati gli unici, insieme a poche altre voci come Alessandro Orsini e Alessandro Di Battista, ad aver posto il problema che il comportamento di Netanyahu fosse criminale, al pari di quello di Hamas, per la strage commessa nella Striscia di Gaza, dopo il 7 ottobre".

"Ma nessun partito politico italiano ha fatto questa richiesta prima di noi - ha continuato Santoro - A dimostrazione che i partiti d'Italia sono in attesa delle decisioni degli Stati Uniti d'America. Noi siamo per tornare allo spirito della nostra Costituzione, che ci impone di non usare le armi".

"I sondaggi ci danno sempre in crescita, ma io penso che siano completamente farlocchi - ha detto poi Santoro parlando di campagna elettorale - Non ci sono investimenti adeguati per fare dei sondaggi realistici. L'obiettivo è il 3%, ma non porrei limite alla provvidenza".

"La mia avventura politica è partita dalla necessità di raccontare alla gente diversi punti di vista della realtà. Oggi il giornalismo italiano è così uniforme che rincorre sempre la necessità di trovare un nemico contro cui scagliarsi" ha aggiunto Santoro.

"Oggi lanciamo una riflessione sulla parola 'proibita' pace.

Per arrivare alla pace bisogna abbandonare le armi" ha sottolineato la candidata Ilaria Leonardis. "Sono 100 miliardi di euro i fondi spesi nel conflitto russo-ucraino dai Paesi Nato - ha dichiarato Della Ventura - Pensate a quanti ospedali e investimenti per il passaggio da economia fossile a economia rinnovabile".



