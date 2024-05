Frecce Tricolori protagoniste all'Aquila

Sarà un fine settimana con lo sguardo proteso verso l'alto quello di sabato 25 e domenica 26 maggio prossimi all'Aeroporto dei Parchi di Preturo in occasione della manifestazione, con ingresso gratuito, "L'Aquila Airshow 2024".

Due giorni tra evoluzioni aree, esposizioni, aeromodellismo e con il cuore dell'iniziativa centrato sull'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce tricolori" protagoniste, a partire dalle 17, sia nella giornata di sabato - per le prove generali - sia nella giornata di domenica con una performance che nello scalo del capoluogo abruzzese mancava da 27 anni.

Il programma è stato illustrato, stamani nel corso di una conferenza stampa, dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dagli assessori alla Mobilità e al Turismo, rispettivamente Paola Giuliani ed Ersilia Lancia, il consigliere comunale con delega alle attività dell'Aeroporto, Livio Vittorini, che ha personalmente curato i rapporti con l'Aeronautica militare per l'organizzazione dell'evento e la sua promozione, da Ezio Sarti, presidente dell'Aeroclub Gran Sasso d'Italia - Ente organizzatore, e da Simone Silveri, direttore operativo dell'Aeroporto dei Parchi.

Il programma, valido per entrambe le giornate, è il seguente: ore 8, apertura al pubblico area fiera; ore 10, apertura attività aeromodelli Jet ed Elica; ore 11, apertura display acrobatico con l'esibizione degli aeromobili partecipanti (Piaggio P166, Boeing Stearman 75, Murdy CAP 10, Extra 330, Sukhoi 31 M, Cessna L19 Bird dog, Pitts S2B, Yak52, Soko G2 Galeb, Aermacchi MB326, Formazione G.46/Falchi, Pattuglia Charlie 26, Pattuglia Fly Team, Pattuglia G46).

Nel pomeriggio, ore 13:15, attività aeromodelli; ore 15:15, riapertura display acrobatico aerei ed elicotteri militari, passaggi, esibizioni, mostra statica (S64 Skycrane Vigili del Fuoco, AW 139 Aeronautica militare, AW Guardia di Finanza, Aw139 Vigili del Fuoco, Atr42 Guardia Costiera, n.2 F2000 Eurofighter). ore 17, esibizione Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori"; ore 18, chiusura manifestazione. Predisposto un servizio bus navetta, gratuito, per raggiungere la manifestazione dove cittadini e appassionati potranno parcheggiare i propri mezzi in aree sosta appositamente individuate.



