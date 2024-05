Fiorentino, municipio Cugnoli esempio ricostruzione pubblica

"La riparazione e il ripristino di una struttura storica come Palazzo Tinozzi, che diventa da oggi la sede del municipio dell'antico borgo di Cugnoli, è un esempio di come la ricostruzione fisica possa restituire alla comunità un edificio ristrutturato, valorizzandolo al contempo con una nuova funzione". Lo ha dichiarato il coordinatore della Struttura Sisma 2009, Mario Fiorentino, che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Municipio del borgo di Cugnoli (Pescara), alla quale erano presenti, tra gli altri, il prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il responsabile dell'USRC, Raffaello Fico, il coordinatore dei sindaci del cratere, Gianni Anastasio.

"Si tratta infatti di un progetto pilota, inserito nel piano di ricostruzione pubblica - ha spiegato - proprio come elemento attivatore per la rivitalizzazione del borgo. Mi preme ricordare come a favore del comune di Cugnoli sono stati stanziati complessivamente per la ricostruzione pubblica 5,2 mln. Palazzo Tinozzi, insieme alla nuova scuola, in via di completamento, rappresentano proprio gli interventi più importanti, per cui è stato necessario tornare più volte in CIPESS per adeguare il finanziamento alle esigenze emerse in corso dell'attuazione dell'opera. Le mie congratulazioni al sindaco attuale, Giancarlo Sciarra, e all'allora sindaco Lanfranco Chiola, oggi vicesindaco e coordinatore dell'Area omogenea 5 e dei Comuni fuori cratere, che con il loro impegno e la loro visione, grazie anche al supporto dell'USRC e della Struttura di Missione Sisma 2009 che rappresento, donano oggi ai cittadini questa preziosa struttura, simbolo di rinascita e orgoglio per tutta la comunità".



