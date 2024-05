Marelli Sulmona ferma, ma operai non lo sanno, protestano Rsu

Il primo turno lavorativo è saltato per mancanza di forniture, ma gli operai sono stati avvisati solo in tarda serata. La protesta arriva dalle Rsu Fim, Fiom, Uilm e Uglm dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona.

"I responsabili hanno comunicato in netto ritardo (alle 21.17), tramite Whatsapp alle Rsu e ai dipendenti, la sospensione dell'attività lavorativa, creando non pochi disagi ai lavoratori del primo turno di ieri, non preoccupandosi affatto che nell'orario di ricevimento del messaggio erano già a dormire, dovendo fare il turno di mattina - scrivono le organizzazioni sindacali facendo sapere che alcuni operai si sono "presentati regolarmente a lavoro non avendo affatto visualizzato il messaggi ricevuto e sono stati bloccati dai sorveglianti e rimandati a casa persino dagli addetti alla manutenzione".

Le Rsu ricordano che "non tutti i lavoratori sono di Sulmona e c'è gente che si sveglia alle 4 del mattino per venire a lavoro".

"Le comunicazioni vanno date per tempo e non quando si ha il tempo di farle" aggiungono i sindacati. Resta il problema dei lavoratori dei 18/20 turni che, nonostante il calo produttivo di Sevel, continuano a lavorare anche il sabato e la domenica.

"Vengono fermati a loro piacimento decurtando ferie - aggiungono le Rus che concludono - E' ora che la proprietà intervenga sulla gestione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA