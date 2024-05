Festival di musica in navigazione, vince la 'Tinozzi' di Pescara

Primo premio a bordo della 'Nave della musica Seamphony' per l'orchestra giovanile 'Tinozzi' dell'istituto comprensivo Pescara 8, durante un viaggio di tre giorni da Civitavecchia a Barcellona: un festival della musica in navigazione che ha coinvolto otto scuole a indirizzo musicale provenienti da Abruzzo, Puglia, Campania, Lazio e Toscana per confrontarsi in cori e orchestre, con brani classici e moderni.

L'orchestra 'on board' vincitrice, dell'istituto pescarese diretto dalla dottoressa Michela Terrigni, ha conseguito la votazione di 100/100. I 71 ragazzi sono stati coordinati dai professori Rocco Masci, Cristina Bonaccini, Roberto Desiderio e Maurizio Di Fulvio che da anni portano avanti un grande progetto nel quale sono coinvolti tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado Tinozzi motivati nell'imparare a suonare uno specifico strumento musicale.

Il viaggio sulla nave Cruise Roma di Grimaldi Lines è stato organizzato da Educational Tour e dall'associazione Castellarte.

La classe di percussioni ha ricevuto anche un riconoscimento speciale come miglior gruppo guidato dal professor Roberto Desiderio. La commissione era presieduta dal maestro Simone Genuini, direttore della JuniOrchestra, l'orchestra giovanile dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, e dal maestro Piero Di Egidio, direttore del Conservatorio di Fermo.

Ad accompagnare i ragazzi le docenti Noemi Cipollone, Carla Stocchino e Franca Buccella. L'esperienza a Barcellona è stata arricchita anche dalla visita al Palau della Musica Catalana, l'unica sala da concerti che l'Unesco ha dichiarato parte del patrimonio mondiale dell'umanità.



