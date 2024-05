'Nomadi Digitali' 12/05 nuove residenzialità a Fano Adriano

L'associazione Italiana Nomadi Digitali porta a Fano Adriano le nuove forme di residenzialità, anche temporanea, nei borghi. Grazie all'accoglienza di questi lavoratori nell'incontro dal titolo "Nomadismo Digitale: una grande opportunità di sviluppo per i nostri territori, domenica 12 maggio alle ore 17, nella Sala Officine del Gran Sasso a Fano Adriano, nell'ambito degli eventi laboratoriali sviluppati da Itaca Ets, in coprogettazione con il Comune di Fano Adriano, per la rinascita socio-economica dei territori dell'area vasta del Gran Sasso teramano, nel contesto del progetto Officine del Gran Sasso.

Il tema è stato affrontato dettagliatamente nel terzo rapporto sul nomadismo digitale realizzato dall'Associazione Italiana Nomadi Digitali ETS nelle sue funzioni di Osservatorio dal titolo "Come il nomadismo digitale può contribuire a ridurre il divario economico e sociale in Italia, attraendo professionisti e talenti nei piccoli centri e nelle aree interne del nostro Paese", in particolare, il laboratorio spiegherà come la presenza di lavoratori remoti, professionisti e talenti possa valorizzare i territori, focalizzandosi soprattutto sui piccoli centri e nelle aree interne del Paese. Verranno illustrate le opportunità, ma anche le ricadute e gli impatti economici, sociali e ambientali che il lavoro da remoto e il nomadismo digitale generano nelle comunità locali. Durante l'incontro verranno analizzati anche i vincoli e le criticità che impediscono ai territori periferici di diventare destinazioni realmente attrattive, accoglienti e ospitali per la nuova generazione di imprenditori, professionisti e lavoratori da remoto, per definizione liberi di lavorare e quindi vivere ovunque e saranno suggerite alcune soluzioni per superare gli ostacoli e fare delle aree interne abruzzesi delle comunità ospitali e pronte a divenire una meta dei nomadi digitali e remote workers.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA