Treni straordinari per Giornata orientamento alla 'd'Annunzio'

Regionale di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane, accompagna gli studenti abruzzesi alla scoperta dell'offerta formativa dell'Università "Gabriele D'Annunzio". Venerdì prossimo, 10 maggio, in occasione della Giornata dell'Orientamento dell'ateneo, quattro treni straordinari, con quasi tremila posti disponibili - condurranno gli studenti nelle due sedi di Pescara e di Chieti. La prima partenza è alle 7.56 dalla stazione di Pescara Centrale, dove il treno dedicato accompagnerà quasi 1000 studenti dell'I.S.S. 'Alessandro Volta' di Pescara al Campus di Chieti. Ad accogliere i giovani alla stazione di Pescara e ad accompagnarli nel breve viaggio (arrivo a Chieti alle 8.18) anche il rettore, Liborio Stuppìa, e il direttore regionale di Trenitalia, Bruna Di Domenico.

Dalla stazione di Chieti alle 9.09 partirà un secondo convoglio straordinario, con oltre 300 alunni del Liceo "Isabella Gonzaga", diretti alla sede universitaria di Viale Pindaro a Pescara. I treni di ritorno partiranno alle 13.32 da Pescara per Chieti e alle 14.12 da Chieti per Pescara. Fermate intermedie anche a Pescara Porta Nuova, Pescara San Marco e Chieti Madonna delle Piane.

"Questa collaborazione con Trenitalia non è solo un'occasione per facilitare gli spostamenti degli studenti, ma rappresenta un importante messaggio sull'indirizzo che l'università 'd'Annunzio' intende abbracciare - dichiara il rettore - ponendo gli studenti al centro delle attività e promuovendo la conoscenza come strumento di libertà e indipendenza. La collaborazione con il sistema scolastico e la promozione di eventi e iniziative volte a valorizzare la cultura e la conoscenza sono i pilastri su cui si fonda questa sinergia tra l'Università degli studi 'Gabriele D'Annunzio' di Chieti-Pescara e Trenitalia. Un impegno condiviso per formare cittadini consapevoli, critici e indipendenti, pronti a contribuire in modo positivo e sostenibile alla società e al mondo che li circonda".

"Con questa iniziativa prende il via la collaborazione tra Trenitalia e l'Università d'Annunzio per la promozione della mobilità sostenibile - afferma Bruna Di Domenico - La nostra offerta capillare di trasporto, che ogni giorno vede la circolazione di 167 treni regionali sulle linee abruzzesi, è idonea a soddisfare la domanda di mobilità anche universitaria, con corse frequenti e comode da e per le sedi dell'Ateneo.

Vogliamo essere al fianco dell'Università in azioni concrete a sostegno di una mobilità amica dell'ambiente".



