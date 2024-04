Primo maggio, aperto il museo nazionale Munda all'Aquila

Con i dati di affluenza del 25 aprile, che confermano nuovamente il Museo Nazionale d'Abruzzo fra i più visitati d'Italia nella classifica del MiC (oltre 1.700 i visitatori), anche mercoledì 1° maggio il Munda, a L'Aquila, sarà aperto nelle due sedi.

Il museo in via Tancredi da Pentima, di fronte alle 99 cannelle seguirà l'orario 8.30 - 19.30. Ultima entrata ore 19.

La Sala francescana è stata allestita temporaneamente con 14 disegni provenienti dalla donazione di un collezionista privato, in memoria di Carmela Gaeta, in dialogo con i sette dipinti su tela di Giulio Cesare e Francesco Bedeschini delle collezioni del Munda. Questo permetterà la manutenzione straordinaria delle opere che erano esposte nella Sala francescana in previsione della loro futura esposizione negli spazi restaurati del Castello cinquecentesco.

l Mammut al Castello Cinquecentesco orario 9.30 - 18.30.

Ultima entrata ore 18. In occasione del 70/o dal ritrovamento del Mammut mostra documentaria al Bastione Est per ripercorrere le fasi della scoperta, recupero e studio dell'esemplare sotto la direzione della professoressa Angiola Maria Maccagno, direttrice dell'Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Roma. Le recenti ricerche d'archivio impongono la revisione della data del ritrovamento. È infatti del 17 marzo 1954 l'informativa dell'Anonima Materiali Argillosi alla Soprintendenza alle Antichità degli Abruzzi e del Molise con la quale si comunicava il rinvenimento dei primi resti. La notizia fu poi diffusa il 25 marzo dal Corriere della Sera e ripresa da altre testate i giorni successivi. Il 15 novembre 1957 il direttore generale delle Antichità e Belle Arti, Guglielmo de Angelis d'Ossat, per conto dell'allora ministro della Pubblica istruzione Aldo Moro, dichiara il suo interessamento nel garantire l'allestimento di una sezione di paleontologia presso il Museo Nazionale d'Abruzzo con il Mammut, poi esposto al pubblico dal 1960 nel Bastione Est del Castello Cinquecentesco.

I biglietti di accesso possono essere acquistati direttamente in biglietteria, sul portale dei Musei italiani al link www.museiitaliani.it o sull'app Musei Italiani.



