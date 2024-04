118 Molise, solo tre medici rispondono a bando assunzione per 47

L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha riaperto i termini dell'avviso pubblico per la copertura di 47 posti a tempo indeterminato presso il Servizio di emergenza territoriale (Set) 118. Il provvedimento arriva a seguito degli esiti della precedente procedura espletata dall'Asrem che ha visto la partecipazione di soli tre medici, di cui uno non ammesso in quanto non in possesso dei requisiti richiesti. Ad oggi, a fronte di 16 postazioni territoriali per la cui funzionale organizzazione occorrerebbe un organico di 96 unità, l'Azienda sanitaria dispone di soli 49 medici, "contingente assolutamente insufficiente alla copertura dei turni". Pertanto, "occorre reclutare ulteriore personale medico da assegnare al 118 a completamento delle azioni già poste in essere" al fine di fare fronte "alla grave e cronica carenza di medici da poter assegnare al Servizio emergenza territoriale".





